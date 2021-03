Castellammare di Stabia | omicidio di Camorra del 2012 | due arresti nel clan D’Alessandro I NOMI

Advertising

... relativa alla scomparsa di Raffaele Carolei, denunciata dai familiari ai carabinieri didiil 10 settembre 2012. Le indagini, hanno permesso di stabilire che, il giorno stesso ...Attirato in una trappola, strangolato e il suo cadavere fatto sparire: così è morto Raffaele Carolei, ucciso nel 2012 per ordine del clan D'Alessandro, adi(Napoli), i cui vertici volevano vendicare l'omicidio di Giuseppe Verdoliva, autista e persona di fiducia del capoclan Michele D'Alessandro, eseguito dal gruppo dei '...Juve Stabia-Turris è il piatto forte per i fans gialloblu e corallini della domenica calcistica, un derby dal sapore antico, due città ...Due arresti per la morte di Raffaele Carolei dopo l'omicidio del 2012: fu attirato in una trappola, strangolato e il cadavere fatto sparire ...