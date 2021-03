Call of Duty Warzone: una mossa finale è costata cara ad un giocatore (Di mercoledì 10 marzo 2021) Call of Duty Warzone ha una meccanica simile a tutti gli altri battle royale. Nel corso di una partita una nube tossica inizia ad avvolgere la mappa e alla fine i pochi superstiti devono combattere uno contro l'altro per sopravvivere e vincere il match. Durante una di queste sessioni finali, due giocatori si sono ritrovati a dover combattere per la vittoria: uno ha ferito il giocatore rimasto e si è avvicinato per fare una "mossa finale". Sfortunatamente questa scelta non è stata poi così saggia: il giocatore che ha fatto la mossa finale è precipitato in acqua morendo e dando la vittoria così al giocatore ferito. La clip è stata pubblicata su Reddit e ha fatto subito il giro del web. Ora resta da vedere se Raven ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021)ofha una meccanica simile a tutti gli altri battle royale. Nel corso di una partita una nube tossica inizia ad avvolgere la mappa e alla fine i pochi superstiti devono combattere uno contro l'altro per sopravvivere e vincere il match. Durante una di queste sessioni finali, due giocatori si sono ritrovati a dover combattere per la vittoria: uno ha ferito ilrimasto e si è avvicinato per fare una "". Sfortunatamente questa scelta non è stata poi così saggia: ilche ha fatto laè precipitato in acqua morendo e dando la vittoria così alferito. La clip è stata pubblicata su Reddit e ha fatto subito il giro del web. Ora resta da vedere se Raven ...

