Brogli elettorali a Reggio Calabria | Minicuci | “Sindaco si dimetta”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – “Abbiamo scelto la piazza di fronte il Comune per chiedere il rispetto della democrazia, intesa come rispetto di ogni voto. Siamo già andati dal sindaco a chiedere, per il bene della città, di fare un passo indietro, di dimettersi così eviteremo un commissariamento che potrà essere anche lungo”. Così il consigliere comunale di Reggio Calabria Antonino Minicuci, già candidato sindaco del centrodestra manifestando insieme agli altri colleghi dell’opposizione in merito ai presunti brogli alle elezioni comunali. “Potremmo tornare al voto nella prima tornata utile, tra settembre e ottobre – ha aggiunto Minicuci – è palese che la votazione non è stata regolare, la giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che anche per pochi voti si annulla e si va a nuove elezioni”.LEGGI ANCHE: Brogli elettorali a Reggio Calabria, scrutatori illegittimi e nuovo arresto per Castorina

matteosalvinimi : ??Brogli elettorali a Reggio Calabria, denunce e arresti (tra cui un consigliere comunale del PD): situazione di gra… - petergomezblog : Reggio Calabria, altri cinque arresti per brogli elettorali alle comunali 2020. "Alterazione del voto con nomi di a… - fattoquotidiano : BROGLI ELETTORALI Cinque arresti a Reggio Calabria. 'Alterazione del voto con nomi di anziani mai andati ai seggi'…

, 'Reggio Non Si Broglia': 'abbiamo un sogno: le dimissioni. Il Consiglio Comunale si riunisce dopo tre mesi' 'Ci si perdoni l'inglesismo e pure la pretenziosa quanto modificata ...Si è tenuta in data odierna l'udienza fissata per l'interrogatorio del Sig. Castorina, indagato nell'ambito del procedimento penale relativo ai presuntiavvenuti durante le elezioni Comunali del settembre/ ottobre 2020 a Reggio Calabria. Il Castorina si è avvalso della facoltà riconosciuta all'indagato ex lege di non rispondere. La ...abbiamo immaginato che i fantasmi dei brogli svanissero dai meandri di Palazzo San Giorgio e che il prode Cavaliere, sul suo cavallo bianco, debellasse il drago del malaffare e dell’illegalità che ...I legali: "La decisione di non rispondere alle domande non può e non deve leggersi negativamente, quale sottrazione all’accertamento della verità, anzi al contrario" ...