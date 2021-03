Borse asiatiche contrastate | Tokyo resta al palo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di, con il Nikkei 225 che si attesta a 29.028 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l’indice di Shenzhen, che avanza dello 0,66%. I mercati asiatici mostrano quindi timidi segnali di miglioramento, dopo aver raggiunto lunedì i minimi dell’ultimo mese a causa dell’aumento dei rendimenti dei bond governativi globali. Sulla parità Hong Kong (+0,12%); in frazionale calo Seul (-0,6%). Guadagni frazionali per Mumbai (+0,24%); in discesa Sydney (-0,76%). Giornata fiacca per l’Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,08%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell’Euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,17%. Seduta trascurata per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un timido -0,18%. Il rendimento ...

newsfinanza : Borse asiatiche contrastate, limita le perdite Tokyo - fisco24_info : Brent sfonda 70 dollari, pesanti le borse asiatiche: Wti vicino a 68 dollari dopo attacchi a pozzi sauditi

Chiusura sulla parità per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 che si attesta a 29.028 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l' indice di Shenzhen , che avanza dello 0,66%. I mercati ...Per farlo, la vendita di quote a Hong Kong, una delle principali, è considerato un passaggio fondamentale.