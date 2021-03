Boom di contagi nelle carceri: 'Rischiamo di non avere agenti e di tramortire il sistema sanitario' (Di mercoledì 10 marzo 2021) La campagna di vaccinazione per detenuti e agenti di polizia penitenziaria sta procedendo a rilento. I numeri preoccupano i sindacati che lanciano all'allarme. Ci sono anche nuovi ... Leggi su today (Di mercoledì 10 marzo 2021) La campagna di vaccinazione per detenuti edi polizia penitenziaria sta procedendo a rilento. I numeri preoccupano i sindacati che lanciano all'allarme. Ci sono anche nuovi ...

Advertising

LaStampa : Boom di contagi: l’arancione non basta più, il Piemonte scivola verso la zona rossa - Giacinto_Bruno : Boom di contagi: l’arancione non basta più, il Piemonte scivola verso la zona rossa - campobassolive : #Covid, #Molise allo stremo: ancora decessi e nuovo boom di ricoveri e contagi - infoitsalute : Covid in Piemonte, boom di ricoveri (+100) su oltre 2000 nuovi contagi - Today_it : Boom di contagi nelle carceri: 'Rischiamo di non avere agenti e di tramortire il sistema sanitario' -