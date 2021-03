Biathlon | Coppa del Mondo Nove Mesto II 2021 Tiril Eckhoff punta ai record di Neuner e Forsberg

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ladeldirimane a, in Repubblica Ceca. Archiviata la tappa dello scorso weekend, si gareggerà nuovamente sulle nevi morave prima del “gran finale” di Östersund. In campo femminile tutti i riflettori sarannoti su, la quale è finalmente riuscita a mettere pienamente a frutto il proprio potenziale, fino allo scorso inverno espresso solamente a sprazzi. Il poligono in piedi della sprint di sabato ha mostrato una qualità in passato assolutamente sconosciuta alla norvegese, ovvero la capacità di cercare e trovare lo zero. La trentenne di Bærum è apparsa maturata agonisticamente, abbandonando quindi i panni di “cavalla pazza” per vestire quelli di atleta in grado di applicare anche una sorta di “Piano B” ...