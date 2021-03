Autismo, non esiste approccio unico ma mirato (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Non esiste un metodo universale per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, ma esistono approcci mirati in base alle caratteristiche di ogni singolo bambino. I genitori, come gli operatori sociosanitari e quelli del mondo scuola, devono essere informati sia su dove portare i bambini per gli opportuni controlli che sulle diverse tipologie di trattamento previste per l’Autismo”. Motiva così Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), il nuovo corso online promosso insieme alla Fondazione MITE e con il patrocinio della Società italiana di pediatria (Sip), su ‘Autismo, progetto riabilitativo Tartaruga-DERBBì che partirà sabato 13 marzo. Tra i destinatari, infatti, oltre ai genitori sono previsti anche psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, logopedisti, psicomotricisti, educatori ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Nonun metodo universale per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, ma esistono approcci mirati in base alle caratteristiche di ogni singolo bambino. I genitori, come gli operatori sociosanitari e quelli del mondo scuola, devono essere informati sia su dove portare i bambini per gli opportuni controlli che sulle diverse tipologie di trattamento previste per l’”. Motiva così Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), il nuovo corso online promosso insieme alla Fondazione MITE e con il patrocinio della Società italiana di pediatria (Sip), su ‘, progetto riabilitativo Tartaruga-DERBBì che partirà sabato 13 marzo. Tra i destinatari, infatti, oltre ai genitori sono previsti anche psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, logopedisti, psicomotricisti, educatori ...

