Astor Piazzolla i 100 anni dell’artista di Libertango

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 10 marzo 2021) 11 marzo saranno 100dalla nascitaArgentino, che cosa ci ha lasciato di importante il cantante oltre a? Chi è? Musicista e compositore Argentino,è considerato oggi l’artista musicale più importante del suo paese e uno dei più significati del XX secolo. Pochi sanno cheha origini italiane, entrambi i genitori infatti erano Toscani. Si trasferì’ a New York in tenera età e li’ rimase fino ai 16 per poi recarsi in Argentina. Il suo essere innovativo in campo musicale lo portò inizialmente a non essere compreso dal pubblico. La commistione tra Jazz e Tango, fù inizialmente percepita come un azzardo senza ...