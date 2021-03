Antonella Elia sulla violenta lite con Samantha De Grenet: “Sono una cafona” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Antonella Elia contro Samantha De Grenet Domenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Tra i vari ospiti presenti in studio anche Antonella Elia. Quest’ultima ha voluto chiarire la sua posizione in merito alla forte discussione avuta con Samantha De Grenet qualche mese fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’opinionista nel talk di Barbara D’Urso ha ammesso di provare una forte antipatia nei confronti della soubrette romana, al punto che le due non si scambiano il saluto. La collega di Pupo ha spiegato che tutto è nato a causa di un commento della rivale che l’avrebbe infastidita parecchio, dicendo che nel momento in cui se l’è trovata davanti al reality show Mediaset ha letteralmente perso le ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 marzo 2021)controDeDomenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Tra i vari ospiti presenti in studio anche. Quest’ultima ha voluto chiarire la sua posizione in merito alla forte discussione avuta conDequalche mese fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’opinionista nel talk di Barbara D’Urso ha ammesso di provare una forte antipatia nei confronti della soubrette romana, al punto che le due non si scambiano il saluto. La collega di Pupo ha spiegato che tutto è nato a causa di un commento della rivale che l’avrebbe infastidita parecchio, dicendo che nel momento in cui se l’è trovata davanti al reality show Mediaset ha letteralmente perso le ...

