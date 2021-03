Agente Zaccagni: “Non piace solo al Napoli. Con l’arrivo di Juric sarebbe più semplice” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fausto Pari, Agente dell’entourage di Mattia Zaccagni, ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del talento del Verona: “Al Napoli e non solo piace Zaccagni. A fine stagione ci metteremo a tavolino col Verona e decideremo del suo futuro. Lui può giocare in svariati ruoli, Juric è stato bravo a ritagliargli il ruolo di attaccante, ma lui nasce centrocampista. Ha raggiunto una maturità invidiabile. Se a Napoli arrivasse Juric, per lui sarebbe più semplice. Comunque è pronto per un top club come il Napoli”. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Fausto Pari,dell’entourage di Mattia, ha parlato così a Radio Kiss Kissdel futuro del talento del Verona: “Ale non. A fine stagione ci metteremo a tavolino col Verona e decideremo del suo futuro. Lui può giocare in svariati ruoli,è stato bravo a ritagliargli il ruolo di attaccante, ma lui nasce centrocampista. Ha raggiunto una maturità invidiabile. Se aarrivasse, per luipiù. Comunque è pronto per un top club come il”. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

