56enne deceduto per Covid | scampato all' attentato in Tunisia nel 2015

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 56enne deceduto

La Repubblica

Un escursionista di 56 anni èdopo essere precipitato in un crepaccio da un'altezza di ... Ad assistere al dramma un ragazzo di 18 anni che si trovava con il. Lanciato l'allarme, sul ...... il riferimento è al carcere di Carinola (Caserta), dove un focolaio di Covid ha già fatto tre vittime tra gli agenti in venti giorni - ilassistente capo Angelo De Pari,ieri, il ...I contagi sono 87 su 1.183 tamponi, il tasso è del 7.35%. . Dei complessivi 87, 13 casi sono a Santa Croce di Magliano, 9 a Termoli, 8 a Isernia e 14 a Campobasso. Il numero di nuovi positivi sale qui ...Ha salvato due anziani coniugi da un incendio, poi è morta tra le fiamme. Una donna di 56 anni di origini bulgare è deceduta nell'incendio di una villetta la scorsa notte a Battipaglia, in provincia d ...