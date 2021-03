Zack Snyder's Justice League al posto di Tom & Jerry per un problema tecnico e i video diventano virali (Di martedì 9 marzo 2021) Il film Zack Snyder's Justice League è apparso a sorpresa ad alcuni utenti di HBO Max al posto di Tom & Jerry. Zack Snyder's Justice League ha compiuto il suo debutto sugli schermi in anticipo e per errore: un capitolo del film è infatti apparso a molti utenti di HBO Max durante la visione di Tom & Jerry. Secondo alcuni utenti sulla piattaforma c'è stato qualche problema tecnico che ha portato inconsapevolmente alla visione di alcune scene dell'atteso progetto tratto dai fumetti della DC. Su Twitter sono apparsi alcune ore fa dei messaggi in cui si dichiarava che scegliendo il film Tom & ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) Il film'sè apparso a sorpresa ad alcuni utenti di HBO Max aldi Tom'sha compiuto il suo debutto sugli schermi in anticipo e per errore: un capitolo del film è infatti apparso a molti utenti di HBO Max durante la visione di Tom. Secondo alcuni utenti sulla piattaforma c'è stato qualcheche ha portato inconsapevolmente alla visione di alcune scene dell'atteso progetto tratto dai fumetti della DC. Su Twitter sono apparsi alcune ore fa dei messaggi in cui si dichiarava che scegliendo il film Tom; ...

Advertising

lucalky : @SkyItalia darete in programmazione su Sky primafila il 18 Marzo Zack Snyder’s Justice League? - AmazonHelp : @loganpg Ciao! Ancora non abbiamo aggiornamenti sulla disponibilità nel nostro catalogo di Zack Snyder's Justice Le… - cinemaniaco_fb : ?????????????? ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE (2021) Nuovo Trailer con Wonder Woman e Flash Scopri il nostro nuovo canale TR… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: 'Justice League', la versione di Zack Snyder debutta accidentalmente su HBO Max - MangaForevernet : ? Zack Snyder's Justice League - i costumi della sequenza Knightmare ? ? -