Uomini e Donne puntata di oggi: Gemma spiazzata dalle avances spinte di Cataldo (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la sfilata degli Uomini, i quali si sono esibiti sul tema “L’amore come in un film”, nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo nuovamente alle avventure di Gemma Galgani. La dama verrà chiamata ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la sua vita sentimentale. La torinese si sta cimentando nella conoscenza di Cataldo, un uomo che, sin dal primo momento, è sembrato particolarmente attratto da lei. I due racconteranno di aver trascorso una serata insieme, la quale ha avuto dei risvolti parecchio piccanti. Anticipazioni puntata di oggi: avances piccanti per Gemma Nel corso della puntata di oggi di Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la sfilata degli, i quali si sono esibiti sul tema “L’amore come in un film”, nelladidiassisteremo nuovamente alle avventure diGalgani. La dama verrà chiamata ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la sua vita sentimentale. La torinese si sta cimentando nella conoscenza di, un uomo che, sin dal primo momento, è sembrato particolarmente attratto da lei. I due racconteranno di aver trascorso una serata insieme, la quale ha avuto dei risvolti parecchio piccanti. Anticipazionidipiccanti perNel corso delladidie ...

