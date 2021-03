Tragedia a Serramanna | Sardegna | cadavere sul treno | trovato un cadavere nei bagni del treno | forse suicidio

(Di martedì 9 marzo 2021) Una scoperta agghiacciante quella avvenuta nella serata di ieri a bordo di unche stava viaggiando da Cagliari a Oristano, in. Secondo quanto riportato dalle fonti locali, a fare il drammatico ritrovamento sarebbe stato un uomo recatosi nel bagno a bordo del: davanti a lui però, unsu unin: trova unnel bagno Drammatico e misterioso quanto accaduto a bordo di unche ieri sera viaggiava intra le città di Cagliari e Oristano. Un vero giallo che al momento non haalcuna risoluzione. Si trovava a bordo del ...

Il convoglio fermo in stazione aera partito da Cagliari e diretto a Oristano. La ... Sono subito accorsi sul luogo dellail medico legale, la Scientifica e la Squadra mobile. Sul ...questa mattina in una abitazione alla periferia di, nel sud Sardegna. La vittima è una donna di 64 anni, Maria Chiara Cordedda, mentre la bimba è stata trasportata con l'...Tutto pare far credere non a un delitto, per il fatto che la porta risultava chiusa dall’interno. Fatto sta che questo pomeriggio, intorno alle 18 il cadavere di un uomo è stato ritrovato su un treno ...Il cadavere di un uomo è stato scoperto questa sera a bordo di un treno attualmente fermo alla stazione di Serramanna. Poco dopo le 18, qualcuno ha provato ad aprire la porta dei servizi igienici senz ...