Solo ora vi accorgete degli insulti di Casalino a reti unificate. La denuncia di Anzaldi (Di martedì 9 marzo 2021) Chi si scandalizza oggi per l'ennesima presenza di Rocco Casalino in tv, ancora una volta in una rete Rai, o non ha fatto bene il proprio lavoro o è in malafede. Non affrontare i problemi nei tempi giusti e nei modi giusti porta a questo. Da giorni ho denunciato in tutte le sedi che non vi era motivo di dare tutto questo spazio all'ex portavoce di Conte, trattato con i guanti bianchi a reti unificate con una sovraesposizione che nessun libro, neanche dello scrittore più autorevole e titolato, può permettersi. Ho chiesto all'Agcom ed alla Rai di chiarire il perché di questa presenza così pervasiva e come venivano conteggiate queste ospitate, come esponente politico o come autore di libri. Silenzio da parte di tutti, o peggio hanno fatto finta di niente. Oggi l'incidente è stato ancora più grave dal punto di vista ...

