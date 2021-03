Sesso, perché è importante lavarsi le mani prima (Di martedì 9 marzo 2021) Sesso e igiene: la vera combo sexy è questa. Ricordi un anno fa, quando tutti dovevano reimparare il modo corretto di lavarsi le mani? prima delle maschere e della ventilazione, ricordo un video in particolare che mostrava la tecnica corretta usando inchiostro colorato al posto del sapone. Ricordo di aver pensato che era sciocco dire alla gente come praticare l'igiene di base, fino a quando non ho letto un rapporto non molto carino del CDC secondo cui un 69% degli uomini non si lava le mani regolarmente. Si spera che vivere questa pandemia abbia cambiato le cose per sempre. Quindi, già che ci siamo, perché non ribadire anche l'importanza di lavarsi le mani prima di fare Sesso? Le tue mani sono le ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 marzo 2021)e igiene: la vera combo sexy è questa. Ricordi un anno fa, quando tutti dovevano reimparare il modo corretto diledelle maschere e della ventilazione, ricordo un video in particolare che mostrava la tecnica corretta usando inchiostro colorato al posto del sapone. Ricordo di aver pensato che era sciocco dire alla gente come praticare l'igiene di base, fino a quando non ho letto un rapporto non molto carino del CDC secondo cui un 69% degli uomini non si lava leregolarmente. Si spera che vivere questa pandemia abbia cambiato le cose per sempre. Quindi, già che ci siamo,non ribadire anche l'importanza diledi fare? Le tuesono le ...

AndreaDianetti : Aiello l'hanno inquadrato da dietro durante 'SESSO E IBUPROFENE', perché si temeva per l'incolumità dei cameramen..… - Ileniad_ : RT @slythermiones: La mia mente ogni secondo in questi giorni: PARLA LA GENTE PURTROPPO PARLA NON SA DI CHE COSA PARLA METTI UN PO’ DI MUSI… - volumesei : RT @yleniaindenial: Il mio cervello: metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente anzi leggerissima, tu sei la mia voce, sono… - mbiscottx : RT @slythermiones: La mia mente ogni secondo in questi giorni: PARLA LA GENTE PURTROPPO PARLA NON SA DI CHE COSA PARLA METTI UN PO’ DI MUSI… - mssilverstormi : RT @Robic_Escapist: parla, la gente purtroppo parla, non sa dove sei finita amore, come non ci sei più? se perdo la tua luce bianca, se per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sesso perché Essenza di Murakami in otto racconti: ecco "Prima persona singolare" Tornano la malinconia per la giovinezza lontana, i rimpianti e il sesso, le donne amate e ... ammette: "Se veder invecchiare quelle che un tempo erano delle adolescenti mi deprime, forse è perché mi ...

Da Nicki Minaj a Gigi Hadid, la top ten delle dolci attese più amate su Instagram ... condividendo le immagini del gender reveal party organizzato per comunicare il sesso del bambino, ... rimandando ad un'intervista su Vogue dove ha spiegato il perché. Al contrario di alcune immagini ...

