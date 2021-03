Serie A ultime dai campi LIVE: Augello preoccupa (Di martedì 9 marzo 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Nerazzurri subito in campo dopo il ko di San Siro, visto che venerdì sera incombe già il match con lo Spezia. Di nuovo in dubbio Zapata dopo i fastidi al ginocchio.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Pasalic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer, Sutalo. BENEVENTO – La Giornata: La buona notizia per Inzaghi è la pace fatta tra Insigne e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Nerazzurri subito in campo dopo il ko di San Siro, visto che venerdì sera incombe già il match con lo Spezia. Di nuovo in dubbio Zapata dopo i fastidi al ginocchio.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Pasalic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer, Sutalo. BENEVENTO – La Giornata: La buona notizia per Inzaghi è la pace fatta tra Insigne e ...

