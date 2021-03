Sanremo 2021: volano stracci tra Willie Peyote e Ermal Meta! (Di martedì 9 marzo 2021) La 71^ edizione del Festival di Sanremo ha visto trionfare i Maneskin che con il loro rock hanno messo d’accordo tutti. Sta di fatto che, in una competizione che sembrava allontanare i malumori visti lo scorso anno quando Morgan e Bugo se ne dissero di tutti i colori, anche questo Festival ha creato dei litigi interni. I protagonisti sono Willie Peyote e Ermal Meta che, a distanza di qualche giorno dalla fine di Sanremo 2021, hanno alzato un polverone. Sanremo 2021: l’attacco di Willy Peyote Quest’anno Morgan non c’era mentre Bugo sì, ma i protagonisti dell’alterco che vincono la palma di Sanremo 2021 sono altri due. Parliamo di Ermal Meta, che ha cantato “Un milione di cose da dirti”, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 9 marzo 2021) La 71^ edizione del Festival diha visto trionfare i Maneskin che con il loro rock hanno messo d’accordo tutti. Sta di fatto che, in una competizione che sembrava allontanare i malumori visti lo scorso anno quando Morgan e Bugo se ne dissero di tutti i colori, anche questo Festival ha creato dei litigi interni. I protagonisti sonoMeta che, a distanza di qualche giorno dalla fine di, hanno alzato un polverone.: l’attacco di WillyQuest’anno Morgan non c’era mentre Bugo sì, ma i protagonisti dell’alterco che vincono la palma disono altri due. Parliamo diMeta, che ha cantato “Un milione di cose da dirti”, ...

francescacheeks : Sanremo, 2-6 marzo 2021: la storia di un sogno che ha portato fortuna. ?? #Sanremo2021 - SanremoRai : PAZZESCO. ? L'esibizione integrale di Dardust è su RaiPlay ? - IlContiAndrea : ‘Cuore Amaro’ di #Gaia in gara al Festival di Sanremo è la canzone vincitrice della classifica ‘Finalmente Sanremo’… - maxxxks : RT @ImolaOggi: Blasfemia a Sanremo, 'Non in mio nome e non con i miei soldi!' - willstanaccoun : RT @blinkhbdl: ah sì l'unità d'italia cioè quando nel 2021 nessuno voleva che ermal meta vincesse sanremo -