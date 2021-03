Salvatores | «Dopo il contagio mi sono sentito solo | ora mi gusterò la vita un attimo alla volta»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il regista premio Oscar ha superato il virus in ottobre ed è stato scelto per girare le immagini delle Regioni per i visitatori del Padiglione Italia, a Expo 2020 Dubai

Le riprese, racconta Gabriele, partiranno tra aprile e maggio. "Dipendiamo dall'emergenza, dai colori delle regioni ... Una nuova occasione,Italy in a day del 2014 e Fuori era primavera ,...... Gabriele, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Documentary per 'Fuori era ...delle donne nel mondo del cinema e la ripartenza della macchina cinematografica e televisivail ...Il regista premio Oscar ha superato il virus in ottobre ed è stato scelto per girare le immagini delle Regioni per i visitatori del Padiglione Italia, a Expo 2020 Dubai ...Trecentosessantacinque giorni tra paura, incertezza, solitudine e speranza . Le strade vuote e le file ai supermercati, la resistenza dalle finestre con canti ...