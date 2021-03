PS5 | nuove immagini mostrano nel dettaglio il kit di sviluppo

(Di martedì 9 marzo 2021) Fin dall'annuncio di PlayStation 5, il design della console era ancora un mistero. Poi, dopo qualche tempo, sui social è comparso il primo kit diche ci ha consentito di dare uno sguardo alla sua particolare struttura a forma di V. Ora, passato qualche mese dall'uscita della console, possiamo osservare in maniera più dettagliata le forme e le dimensioni del kit di. L'account Twitter wellgamer161 ha pubblicato diversedel dev-kit da ogni angolazione: possiamo così notare oltre al suo design tipico anche le diverse porte che erano state utilizzate dagli sviluppatori per testare i loro giochi. Il kit disono in sostanza delle console ad uso esclusivo degli studi diche consentono di testare i giochi prima della loro pubblicazione. Il dev kit di PlayStation 5 ...

