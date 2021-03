‘Ndrangheta, condanna definitiva per il regista Ambrogio Crespi. Girò un film su Enzo Tortora (Di martedì 9 marzo 2021) Ha urlato la propria innocenza fino alla fine. E con lui in tanti. A cominciare da Marco Pannella, che ne parlava come di un nuovo Enzo Tortora. Francesco Storace gli offrì una candidatura al Parlamento, gentilmente rifiutata in nome della fiducia nella giustizia. Ma tutto questo non ha salvato il regista Ambrogio Crespi dalla condanna definitiva e quindi dal carcere. Sei anni è la pena inflittagli dalla Cassazione al termine di un calvario giudiziario che ora lo vede soccombere schiacciato da un’accusa infamante: concorso esterno con la ‘Ndrangheta. Ne avrebbe chiesto ed ottenuto i voti in favore di Domenico Zambetti, già assessore in Lombardia con Roberto Formigoni. Crespi ha sempre urlato la propria innocenza Crespi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Ha urlato la propria innocenza fino alla fine. E con lui in tanti. A cominciare da Marco Pannella, che ne parlava come di un nuovo. Francesco Storace gli offrì una candidatura al Parlamento, gentilmente rifiutata in nome della fiducia nella giustizia. Ma tutto questo non ha salvato ildallae quindi dal carcere. Sei anni è la pena inflittagli dalla Cassazione al termine di un calvario giudiziario che ora lo vede soccombere schiacciato da un’accusa infamante: concorso esterno con la. Ne avrebbe chiesto ed ottenuto i voti in favore di Domenico Zambetti, già assessore in Lombardia con Roberto Formigoni.ha sempre urlato la propria innocenza...

