Napoli, la strage del Covid tra i commercianti: fallisce lo storico bar Riviera (Di martedì 9 marzo 2021) E' una strage silenziosa che colpisce ogni giorno decine di attività commerciali. La crisi prodotta dalla pandemia raggiunge bar, ristoranti, alberghi, negozi di abbigliamento. Ieri è toccato allo storico bar Riviera, a Chiaia, oggi nelle mani dei curatori fallimentari. Napoli, il Covid non perdona: fallisce il bar Riviera "Tribunale di Napoli – si legge sul L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

