Migliori marcatori Champions League: le classifiche all-time (Di martedì 9 marzo 2021) Migliori marcatori Champions League: quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Le classifiche all-time Cristiano Ronaldo domina la classifica dei Migliori marcatori di sempre in Champions League. Sono 134 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 15 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 119 centri. Completa il podio il polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski, che con 72 goal ha superato l’ex attaccante di Real Madrid e Schalke 04 Raúl González Blanco, fermatosi a 71 reti in carriera nel massimo torneo continentale. Alle sue spalle troviamo l’attaccante francese ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021): quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Leall-Cristiano Ronaldo domina la classifica deidi sempre in. Sono 134 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 15 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 119 centri. Completa il podio il polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski, che con 72 goal ha superato l’ex attaccante di Real Madrid e Schalke 04 Raúl González Blanco, fermatosi a 71 reti in carriera nel massimo torneo continentale. Alle sue spalle troviamo l’attaccante francese ...

Advertising

colo_official_ : RT @bestdata19: Migliori marcatori Champions League di sempre - bestdata19 : Migliori marcatori Champions League di sempre - alecsiey : Comunque stavo vedendo la classifica dei migliori marcatori di sempre e stavo guardando dov'è messi, è inevitabile… - JosSilvio14 : RT @loris_assi: I migliori marcatori nella storia della Serie A e per ogni decennio. Parametri: - 'Gol e Media Gol ponderati' inventata da… - Cr7643862973 : @duppli Chiellini è un ottimo difensore rude come quelli di una volta ovvio non è un fenomeno ma quando era al top… -

Ultime Notizie dalla rete : Migliori marcatori Lecce, l'attacco si risveglia proprio sul più bello. Ora i gol che pesano ... riprendendosi la vetta della speciale classifica marcatori con 14 reti e sette assist. E poi il ...prestazione deve andare oltre alla marcatura perché l'ex Trapani domenica sera è stato tra i migliori ...

Inter - Atalanta 1 - 0, LE PAGELLE: Skriniar, gol da scudetto Inter - Atalanta 1 - 0 - Marcatori: 9 s.t. Skriniar (I) L'Inter di Antonio Conte fa un altro importantissimo passo avanti ... I MIGLIORI Handanovic: salva il risultato nel primo tempo con una bella ...

Milan-Inter, i migliori marcatori del derby: Ibrahimovic è a 8 gol Sky Sport Jorginho punisce Ancelotti: 2-0 Chelsea sull'Everton A Stamford Bridge i blues di Tuchel vincono trascinati da un Havertz ispiratissimo: prima propizia l'autogol di Godfrey, poi si procura il rigore realizzato dall'ex Napoli ...

Inter-Atalanta: si scontrano i due migliori attacchi della Serie A Inter -Atalanta di stasera lunedì 8 marzo è un match evidentemente fondamentale per la classifica della nostra Serie A. L' Inter, prima a quota 59 punti, cerca di rispondere alle importanti vittorie d ...

... riprendendosi la vetta della speciale classificacon 14 reti e sette assist. E poi il ...prestazione deve andare oltre alla marcatura perché l'ex Trapani domenica sera è stato tra i...Inter - Atalanta 1 - 0 -: 9 s.t. Skriniar (I) L'Inter di Antonio Conte fa un altro importantissimo passo avanti ... IHandanovic: salva il risultato nel primo tempo con una bella ...A Stamford Bridge i blues di Tuchel vincono trascinati da un Havertz ispiratissimo: prima propizia l'autogol di Godfrey, poi si procura il rigore realizzato dall'ex Napoli ...Inter -Atalanta di stasera lunedì 8 marzo è un match evidentemente fondamentale per la classifica della nostra Serie A. L' Inter, prima a quota 59 punti, cerca di rispondere alle importanti vittorie d ...