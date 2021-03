Meteo, le previsioni di mercoledì 10 marzo (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo asciutto e soleggiato al Nord e su gran parte del Centro, piovoso al Sud. Sono queste le previsioni Meteo per mercoledì 10 marzo. Il vortice sta infatti lasciando le regioni centrali, spostandosi verso quelle meridionali: sono attesi venti forti di Maestrale, al mattino rovesci e temporali, poi i fenomeni si concentreranno sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia e in parte sul Salento. Mari molto mossi o localmente agitati. Da giovedì tempo “bello” in quasi tutte le regioni (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo asciutto e soleggiato al Nord e su gran parte del Centro, piovoso al Sud. Sono queste leper10. Il vortice sta infatti lasciando le regioni centrali, spostandosi verso quelle meridionali: sono attesi venti forti di Maestrale, al mattino rovesci e temporali, poi i fenomeni si concentreranno sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia e in parte sul Salento. Mari molto mossi o localmente agitati. Da giovedì tempo “bello” in quasi tutte le regioni (LE).

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - webnauta5_9 : RT @ItalianAirForce: Vuoi conoscere le previsioni #meteo per il #WeekEnd? Puntuali come ogni venerdì le nostre previsioni. Per le quelle g… - SilvanoGrassot1 : RT @Raff_Napolitano: Ormai si prevedono le ondate del #coronavirus manco fossero le previsioni meteo... ?? #COVID19 #COVID - BELLA782357341 : RT @3BMeteo: Previsioni #meteo prossime 72h - Raff_Napolitano : Ormai si prevedono le ondate del #coronavirus manco fossero le previsioni meteo... ?? #COVID19 #COVID -