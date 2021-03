Meghan Markle, la teoria complottista è assurda: c’entra anche Oprah (Di martedì 9 marzo 2021) Continua a far discutere l’intervista rilasciata dai Duchi di Sussex ma sotto i riflettori finisce proprio Oprah Winfrey. La teoria complottista dopo l’intervista a Meghan Markle è assurda Non si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 9 marzo 2021) Continua a far discutere l’intervista rilasciata dai Duchi di Sussex ma sotto i riflettori finisce proprioWinfrey. Ladopo l’intervista aNon si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

HuffPostItalia : 'Le accuse contro Meghan Markle? Solo una strategia per distogliere l'attenzione dal principe Andrea' - Linkiesta : #MeghanMarkle è la principessa del vittimismo (e la copia sbiadita di Diana). La moglie di Harry ha detto che era… - Linkiesta : #MeghanMarkle è la principessa del vittimismo (e la copia sbiadita di Diana) ?? Leggi qui @lasoncini ??… - cant199999 : Ma meghan markle pensava di entrare nella royal family come in una favola? Come cenerentola? A ma sa di falsa… - FraMallone : RT @xanaxcolazione: Prossimamente Meghan Markle protagonista di The Crown per gli episodi a lei dedicati nella decima stagione #HarryandMeg… -