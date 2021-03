Matteo Salvini: “Un lockdown nazionale sarebbe punitivo” (Di martedì 9 marzo 2021) Il leader della Lega è contrario all’ipotesi di un lockdown nazionale generalizzato: “Intervenire solo dove la situazione è a rischio”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, compie oggi 48 anni. Questa mattina è stato intervistato su Facebook da Annalisa Chirico. Egli si è detto contrario all’ipotesi di un lockdown generale nelle prossime settimane. Questa l’idea L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 9 marzo 2021) Il leader della Lega è contrario all’ipotesi di ungeneralizzato: “Intervenire solo dove la situazione è a rischio”. Il leader della Lega,, compie oggi 48 anni. Questa mattina è stato intervistato su Facebook da Annalisa Chirico. Egli si è detto contrario all’ipotesi di ungenerale nelle prossime settimane. Questa l’idea L'articolo NewNotizie.it.

