(Di martedì 9 marzo 2021)D’è risultatoal coronavirus. L’ex premier, che risulta totalmente asintomatico, sta bene e svolge la sua attività regolarmente da casa. Domani effettuerà il secondo tampone, come previsto dal protocollo in questi casi, dopo aver svolto il primo in previsione di un viaggio e che aveva dato esito, appunto, sebbene la carica virale risultasse molto bassa.

"Sono in isolamento in casa per il Covid ma sto bene, sono asintomatico". Lo dice al telefono con l'ANSAD'. "L'unica scocciatura è dover star rinchiuso in casa", ha detto l'ex presidente del Consiglio.D'è risultato positivo al coronavirus. L'ex premier, che risulta totalmente asintomatico, sta bene e svolge la sua attività regolarmente da casa. Domani effettuerà il secondo tampone, ...Massimo D'Alema positivo al Covid , lo riporta l' Adnkronos . L'ex premier, che risulta totalmente asintomatico , sta bene e svolge la ...Massimo D'Alema è risultato positivo al coronavirus. L'ex premier, che risulta totalmente asintomatico, sta bene e svolge la sua attività regolarmente da casa.