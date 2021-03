Luna Rossa-New Zealand, America’s Cup: orari 10 marzo, tv, programma, diretta, differite e repliche su Rai e Sky (Di martedì 9 marzo 2021) Domani (10 marzo), a partire dalle 04.00 italiane, prenderà il via la sfida finale per la conquista dell’America’s Cup 2021: a contendersi il trofeo più antico del mondo saranno i campioni in carica di Team New Zealand e Luna Rossa, equipaggio quest’ultimo che ha vinto la Prada Cup contro Team Ineos UK (7-1). Un’affermazione netta quella dell’imbarcazione italiana, attesa dalla sfida più importante contro degli avversari molto forti che non intendono cedere lo scettro. Due le regate andranno in scena nella prossima nottata italiana, in un confronto al meglio dei 13 scontri diretti. La prima compagine che otterrà 7 punti avrà fatta sua la sfida. Tutte le regate del confronto tra Luna Rossa e Team New Zealand, valevole per l’America’s ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Domani (10), a partire dalle 04.00 italiane, prenderà il via la sfida finale per la conquista dell’Cup 2021: a contendersi il trofeo più antico del mondo saranno i campioni in carica di Team New, equipaggio quest’ultimo che ha vinto la Prada Cup contro Team Ineos UK (7-1). Un’affermazione netta quella dell’imbarcazione italiana, attesa dalla sfida più importante contro degli avversari molto forti che non intendono cedere lo scettro. Due le regate andranno in scena nella prossima nottata italiana, in un confronto al meglio dei 13 scontri diretti. La prima compagine che otterrà 7 punti avrà fatta sua la sfida. Tutte le regate del confronto trae Team New, valevole per l’...

Advertising

SkySport : AMERICA’S CUP Luna Rossa vs New Zealand Dal 10 marzo Su Sky Sport ? - Corriere : Fare figli nonostante la pandemia: le storie di chi non ha avuto paura - Adnkronos : #AmericasCup al via domani, in acqua #LunaRossa e #NewZealand - gianniskipper : LUNA ROSSA è PRONTA per l'America's Cup! Max Sirena nell'ultima intervis... - AleBasta4 : PROSSIMO TATUAGGIO LUNA ROSSA CHALLENGE -