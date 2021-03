Lockdown | riunione urgente Cts | Crisanti invoca un piano finale

Leggi su improntaunika

(Di martedì 9 marzo 2021) Alessandro Nunziati Mentre il governo ha convocato unacon il Comitato tecnico scientifico per decidere le misure di una possibile nuova stretta anti contagio, il virologo Andreaha detto la sua in merito alle possibili restrizioni. Tra le ipotesi in campo, infatti, ci sono ilnel fine settimana e nuove chiusure di negozi nelle zone in cui sono chiuse anche le scuole. Si parla anche di un coprifuoco anticipato. Intervenuto ad Agorà su Rai 3,ha annunciato: “Penso che il provvedimento sul tavolo del Cts vada nella direzione giusta: cercare di spegnere la trasmissione” del coronavirus “e di vaccinare più persone possibili”. Tuttavia, ha ammesso l’esperto, “è improponibile unche poi si ripropone con altri ...