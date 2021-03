Libia. Tutto pronto per il voto di fiducia al governo (a Sirte) (Di martedì 9 marzo 2021) Dal centro congressi Ouagadougou di Sirte, luogo che fu simbolo del potere gheddafiano negli anni Novanta del secolo questo, e poi “fiorente capitale” dell’occupazione baghdadista nel 2015, ora base dei mercenari russi del Wagner Group, passa un altro momento storico per la Libia: si cerca d i votare la fiducia a un nuovo tentativo – spinto dall’Onu – di un governo unitario. Le sale di marmo, sfarzose e impersonali, con gli slogan contro il colonialismo occidentale lungo i muri che hanno ospitato la firma della Dichiarazione di Sirte dalla quale è nata l’idea alla base dell’Unione Africana, accolgono oggi, 8 marzo, la sessione della Camera dei rappresentanti (HoR) dedicata al voto di fiducia al nuovo governo di unità nazionale (Gun) del premier ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Dal centro congressi Ouagadougou di, luogo che fu simbolo del potere gheddafiano negli anni Novanta del secolo questo, e poi “fiorente capitale” dell’occupazione baghdadista nel 2015, ora base dei mercenari russi del Wagner Group, passa un altro momento storico per la: si cerca d i votare laa un nuovo tentativo – spinto dall’Onu – di ununitario. Le sale di marmo, sfarzose e impersonali, con gli slogan contro il colonialismo occidentale lungo i muri che hanno ospitato la firma della Dichiarazione didalla quale è nata l’idea alla base dell’Unione Africana, accolgono oggi, 8 marzo, la sessione della Camera dei rappresentanti (HoR) dedicata aldial nuovodi unità nazionale (Gun) del premier ...

