Lazio, Musacchio è sparito dai radar. E il futuro è in bilico (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA - La Lazio ha preso Mateo Musacchio a gennaio per sopperire all'infortunio di Luiz Felipe. Un colpo che ha acquistato ancora più senso, almeno sulla carta, dopo il forfait di Radu. Ma l'argentino,... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA - Laha preso Mateoa gennaio per sopperire all'infortunio di Luiz Felipe. Un colpo che ha acquistato ancora più senso, almeno sulla carta, dopo il forfait di Radu. Ma l'argentino,...

