Inter-Atalanta, Cassano critica: "Fossi stato in campo sarei uscito dopo 20 minuti" (Di martedì 9 marzo 2021) La pesantissima vittoria dell'Inter per 1-0 sull'Atalanta non ha impressionato Antonio Cassano. L'ex fantasista ha commentato il posticipo che ha chiuso la ventiseiesima giornata di Serie A in diretta su Twitch nel corso della Bobo TV: "L'Atalanta meritava di vincere – ha esordito – l'Inter non ha mai tirato in porta. L'Inter non può ogni volta giocare dietro la linea della palla senza avere il pallino del gioco. È facile fare la partita col Parma, col Genoa e col Bologna, ma quando si alza il livello fa fatica. L'Inter ha giocato nella sua metà campo, sempre in difesa, nonostante la differenza enorme di nomi. È meritatamente prima in classifica per quello che ha fatto negli ultimi due mesi e vincerà lo Scudetto ma non posso accettare che giochi con 10 ...

