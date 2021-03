Insta360 Go 2, la nuova actioncam grande come un pollice (Di martedì 9 marzo 2021) (Foto: Insta360)Debutta anche in Italia la nuova actioncam Go 2 di Insta360 che si presenta come tra le più piccole sul mercato a poter garantire un’alta qualità in cattura video. grande circa quanto il pollice di una mano e con un peso ridotto di soli 27 grammi, la seconda versione dell’originale mini videocamera del 2019 è anche impermeabile, oltre a essere progettata per un pieno controllo da remoto via app. Insta360 Go 2 sfrutta il sistema di stabilizzazione FlowState e un campo visivo ad ampio spettro con quattro possibili modalità di registrazione. Ultra Wide a 120 gradi è un grandangolo classico per riprendere un paesaggio, ActionView a 110 gradi riduce sensibilmente l’angolo ma è più performante se l’azione è più dinamica e il movimento più ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) (Foto:)Debutta anche in Italia laGo 2 diche si presentatra le più piccole sul mercato a poter garantire un’alta qualità in cattura video.circa quanto ildi una mano e con un peso ridotto di soli 27 grammi, la seconda versione dell’originale mini videocamera del 2019 è anche impermeabile, oltre a essere progettata per un pieno controllo da remoto via app.Go 2 sfrutta il sistema di stabilizzazione FlowState e un campo visivo ad ampio spettro con quattro possibili modalità di registrazione. Ultra Wide a 120 gradi è un grandangolo classico per riprendere un paesaggio, ActionView a 110 gradi riduce sensibilmente l’angolo ma è più performante se l’azione è più dinamica e il movimento più ...

