In corso la riunione del Cts, verso nuove chiusure. Le ipotesi in campo (Di martedì 9 marzo 2021) Sul tavolo in caso di ulteriore crescita dei casi, ci sono criteri più stringenti per portare le Regioni in zona rossa (a esempio se si superano i 250 casi ogni 100mila abitanti) ma anche la chiusura dell'Italia nei week end e zone rosse più rigide, come venne fatto a Codogno e negli altri comuni nella prima ondata del virus

