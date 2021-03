Advertising

anteprima24 : ** #Immigrati stipati in centri angusti e sporchi: arrestate otto persone (VIDEO) ** -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati stipati

Il Messaggero

... si è schiantato contro un autoarticolato provocando 15 decessi Un incidente autostradale in California che ha coinvolto trafficanti di esseri umani e 25illegaliin un unico SUV, ...Container in un porto europeo - Archivio Ansa . Hanno viaggiato per tre giorniin due container. Ventisei, tra i quali sei minori e dodici donne , sono stati trovati dagli agenti della Polizia di Frontiera Marittima nei "cassoni" metallici, uno giallo e uno ...Caserta – I poliziotti del Commissariato di P.S. di Cassino con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Frosinone ed i militari della Guardia di Finanza di Cassino, hanno dato esecuzione ad ...Un Suv che per legge potrebbe contenere non più di 8 persone viaggiava con 25 migranti e 2 trafficanti: si è schiantato contro un autoarticolato provocando 15 decessi ...