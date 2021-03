Il Cts chiede una stretta, il governo valuta ma non attesa decisione a breve (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Il governo sta valutando le considerazioni che sono arrivate dal Comitato tecnico scientifico ma una decisione su nuove chiusure non è al momento sul tavolo e non è attesa 'ad horas'. È quanto emerge al termine di una giornata in cui si sono rincorse le ipotesi di ulteriori strette a breve per limitare i contagi da Covid. In giornata il Cts, che si è riunito questa mattina per più di tre ore, ha suggerito un zona rossa automatica appena si supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti in 7 giorni e weekend rossi in tutta Italia come durante le vacanze di Natale. Secondo quanto ha appreso l'AGI da fonti del Cts, gli esperti avrebbero detto no a un lockdown nazionale. La notizia è confermata da palazzo Chigi. Gli esperti hanno insistito sull'urgenza di introdurre una zona rossa ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Ilstando le considerazioni che sono arrivate dal Comitato tecnico scientifico ma unasu nuove chiusure non è al momento sul tavolo e non è'ad horas'. È quanto emerge al termine di una giornata in cui si sono rincorse le ipotesi di ulteriori strette aper limitare i contagi da Covid. In giornata il Cts, che si è riunito questa mattina per più di tre ore, ha suggerito un zona rossa automatica appena si supera la soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti in 7 giorni e weekend rossi in tutta Italia come durante le vacanze di Natale. Secondo quanto ha appreso l'AGI da fonti del Cts, gli esperti avrebbero detto no a un lockdown nazionale. La notizia è confermata da palazzo Chigi. Gli esperti hanno insistito sull'urgenza di introdurre una zona rossa ...

