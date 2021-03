Forse scoperto il primo pianeta in orbita attorno a Vega (Di martedì 9 marzo 2021) La stella, una delle più famose e luminose del cielo notturno, potrebbe ospitare un rovente gigante gassoso. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 9 marzo 2021) La stella, una delle più famose e luminose del cielo notturno, potrebbe ospitare un rovente gigante gassoso.

Advertising

Lorenzo41466352 : I giornalisti Quando c era Conte parlavano di dittatura sanitaria, adesso c è Draghi e va bene, dove sono i ristora… - Rosanna52702609 : Forse ho scoperto perché Eli era arrabbiata... e non dovrebbe c entrare Pier! Domani vi pubblico una cosa #gregorelli - ilcuccioloduomo : forse ho scoperto un po’ tardi twitter,quando l’ho iniziato ad usare il mio scopo era come condividere i miei pensi… - L_Angelo_Nero_ : @EnricoBello80 Forse perché c'è nella mentalità di alcuni generi il non aver scoperto il proprio genere... - bedLiar23 : Ho scoperto #titanicgregorelli e niente, vi amo. Forse questa volta grazie a voi ridero' invece di piangere. -