Draghi vuole accelerare sui vaccini: "Via d'uscita non lontana" (Di martedì 9 marzo 2021) Mario Draghi ha parlato al Paese in un videomessaggio: "Voglio cogliere questa occasione per ringraziare gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, le forze armate, la Protezione Civile e tanti altri lavoratori in prima linea per la loro incessante opera. Sono anche questi esempi di responsabilità civica e professionale, di cittadinanza italiana attiva che impongono al governo di moltiplicare ogni sforzo", afferma il Premier. "Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più. La pandemia non è ancora sconfitta, ma si intravede, con l'accelerazione del piano dei vaccini, una via d'uscita non lontana. Ringrazio ...

