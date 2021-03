Dopo un anno di pandemia, a che punto è lo stress femminile? (Di martedì 9 marzo 2021) In quest’ultimo anno terribile le donne sono state forti, l’abbiamo raccontato in queste pagine: si sono prese in carico bambini e anziani più di quanto già facessero, si sono barcamenate tra un lavoro agile – che tanto agile non era – la Didattica a distanza dei figli, la paura per la salute, la connessione wi-fi che saltava, la preoccupazione per le entrate economiche che scendevano. Ora sono stanche, soprattutto si sentono sole. Getty Images Un quadro ben rappresentato dalla ricerca La condizione economica femminile in epoca Covid-19 realizzata da Ipsos per conto di WeWorld, e presentata per il lancio della campagna #maipiùinvisibili. I primi dati che saltano all’occhio sono sconfortanti: 5 donne su 10 hanno avuto una diminuzione delle entrate e temono di perdere il posto di lavoro, mentre 4 su 10 dipendono economicamente dalla ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 marzo 2021) In quest’ultimoterribile le donne sono state forti, l’abbiamo raccontato in queste pagine: si sono prese in carico bambini e anziani più di quanto già facessero, si sono barcamenate tra un lavoro agile – che tanto agile non era – la Didattica a distanza dei figli, la paura per la salute, la connessione wi-fi che saltava, la preoccupazione per le entrate economiche che scendevano. Ora sono stanche, soprattutto si sentono sole. Getty Images Un quadro ben rappresentato dalla ricerca La condizione economicain epoca Covid-19 realizzata da Ipsos per conto di WeWorld, e presentata per il lancio della campagna #maipiùinvisibili. I primi dati che saltano all’occhio sono sconfortanti: 5 donne su 10 havuto una diminuzione delle entrate e temono di perdere il posto di lavoro, mentre 4 su 10 dipendono economicamente dalla ...

