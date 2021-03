"Differenze a pochi chilometri..." Così i morti dipendono dai mutanti (Di martedì 9 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Il numero dei morti per Covid dipende dalla letalità delle nuove varianti? "Può esserci una differenza anche a pochi chilometri di distanza", rivela l'esperto Le varianti del virus sono un'incognita e la loro diffusione incide, più o meno significativamente, sul numero dei morti. È quanto emerge, in estrema sintesi, dall'osservazione della curva epidemiologica che, complice l'interferenza dei "mutanti", comincia a profilare uno scenario di ennesima allerta. Ma se i dati fanno segnare un picco vertiginoso di decessi - centomila in un anno, 376 nelle ultime 24 ore - l'esperienza dei medici impegnati nei reparti Covid rivela una difformità casistica tutt'altro che trascurabile. La percezione comune a molti camici bianchi è che le nuove mutazioni siano più letali del ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Il numero deiper Covid dipende dalla letalità delle nuove varianti? "Può esserci una differenza anche adi distanza", rivela l'esperto Le varianti del virus sono un'incognita e la loro diffusione incide, più o meno significativamente, sul numero dei. È quanto emerge, in estrema sintesi, dall'osservazione della curva epidemiologica che, complice l'interferenza dei "", comincia a profilare uno scenario di ennesima allerta. Ma se i dati fanno segnare un picco vertiginoso di decessi - centomila in un anno, 376 nelle ultime 24 ore - l'esperienza dei medici impegnati nei reparti Covid rivela una difformità casistica tutt'altro che trascurabile. La percezione comune a molti camici bianchi è che le nuove mutazioni siano più letali del ...

