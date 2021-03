Crotone | il ds Ursino | “Razzismo nei confronti di Ounas da condannare Su Cosmi e la salvezza…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 9 marzo 2021) Non fa sconti Giuseppe, direttore sportivo del, per quanto riguardo i recenti fatti a sfondo razzista subiti da Adamsui social. Dopo la nota ufficiale pubblicata dal club calabrese per difendere il proprio tesserato, è toccato al dirigente parlare ai microfoni di TMW della vicenda e non solo...IL CASO DIParla: casoe futurocaption id="attachment 1046645" align="alignnone" width="1024" Giuseppe(Getty Images)/captionParte subito dal caso che ha visto coinvolto, insultato sui social a sfondo razzista: "I messaggi contro? Sono fatti gravissimi. Assolutamente da", ha detto ...