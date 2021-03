Covid Piemonte, 2.018 nuovi contagi e 22 morti: bollettino (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 2.018 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. La percentuale di positività è pari al 7,2% dei 28.183 tamponi eseguiti, di cui 16.565 antigenici. Dei 2.018 nuovi casi, gli asintomatici sono 757 (37.5%).I casi sono 383 di screening, 1.059 contatti di caso, 576 con indagine in corso, 31 in Rsa e strutture socio-assistenziali, 175 in ambito scolastico e 1.812 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 266.481, di cui 22.754 Alessandria, 13.306 Asti, 8.860 Biella, 36.170 Cuneo, 20.539 Novara, 141.534 Torino, 9.938 Vercelli, 10.041 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.256 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 2.018 ida Coronavirus insecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 22. La percentuale di positività è pari al 7,2% dei 28.183 tamponi eseguiti, di cui 16.565 antigenici. Dei 2.018casi, gli asintomatici sono 757 (37.5%).I casi sono 383 di screening, 1.059 contatti di caso, 576 con indagine in corso, 31 in Rsa e strutture socio-assistenziali, 175 in ambito scolastico e 1.812 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 266.481, di cui 22.754 Alessandria, 13.306 Asti, 8.860 Biella, 36.170 Cuneo, 20.539 Novara, 141.534 Torino, 9.938 Vercelli, 10.041 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.256 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti ...

Advertising

TgLa7 : Covid: assessore Icardi, probabile zona #rossa per #Piemonte - Open_gol : Dati sempre più critici in Piemonte dove ci si prepara a tre settimane di chiusure - borghi_claudio : @p3r4zzett1 @ci_cinicamente La Lega ha sempre sostenuto questa posizione nelle sedi dove può sostenerla, ovvero que… - GazzettadAsti : Oggi 2.018 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte - ForumSovranista : RT @PasEn80: Dott. @AStramezzi direi molto bene -