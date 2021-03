Coronavirus, un’altra settimana di lockdown in Alto Adige (Di martedì 9 marzo 2021) Il presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher ha annunciato che in Alto Adige il lockdown, che doveva terminare questo weekend, sarà prolungato di “almeno una settimana”. Il governatore ha spiegato che “anche se i numeri complessivamente stanno calando, la situazione in terapia intensiva resta critica”, probabilmente a causa della presenza delle varianti inglesi e sudafricane. Nei Comuni nei quali si sono rilevati casi di variante sudafricana tutti i bambini di asili e scuole elementari saranno testati due volte alla settimana. Le scuole medie e superiori restano chiuse. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Il presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher ha annunciato che inil, che doveva terminare questo weekend, sarà prolungato di “almeno una”. Il governatore ha spiegato che “anche se i numeri complessivamente stanno calando, la situazione in terapia intensiva resta critica”, probabilmente a causa della presenza delle varianti inglesi e sudafricane. Nei Comuni nei quali si sono rilevati casi di variante sudafricana tutti i bambini di asili e scuole elementari saranno testati due volte alla. Le scuole medie e superiori restano chiuse. SportFace.

