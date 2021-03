Cina supera Usa: ha la più grande flotta navale al mondo. Triplicata in 20 anni (Di martedì 9 marzo 2021) La supremazia in mare è il nuovo fronte di sfida aperto dalla Cina nei confronti degli Stati Uniti. Pechino ha costruito la più grande flotta navale militare al mondo, superando Washington. Un vantaggio in termini numerici, quest'anno pari a circa 60 navi, destinato a crescere entro il 2024, quando la Repubblica popolare avrà una flotta di almeno 400 mezzi navali. Un obiettivo che risponde a un'esigenza enunciata nel 2018 dal presidente Xi Jinping in occasione di una sua visita, ad aprile, ai militari imbarcati su un cacciatorpediniere. "Il compito di costruire una potente Marina non è mai stato così urgente come oggi", aveva detto Xi. Davanti a lui, quel giorno, c'era la più grande flottiglia che la Cina avesse mai messo in mare in ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 marzo 2021) La supremazia in mare è il nuovo fronte di sfida aperto dallanei confronti degli Stati Uniti. Pechino ha costruito la piùmilitare alndo Washington. Un vantaggio in termini numerici, quest'anno pari a circa 60 navi, destinato a crescere entro il 2024, quando la Repubblica popolare avrà unadi almeno 400 mezzi navali. Un obiettivo che risponde a un'esigenza enunciata nel 2018 dal presidente Xi Jinping in occasione di una sua visita, ad aprile, ai militari imbarcati su un cacciatorpediniere. "Il compito di costruire una potente Marina non è mai stato così urgente come oggi", aveva detto Xi. Davanti a lui, quel giorno, c'era la piùflottiglia che laavesse mai messo in mare in ...

