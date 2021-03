Campania zona rossa, tutte le scuse (valide) per restare in strada: dai fiori alle dentiere (Di martedì 9 marzo 2021) La zona rossa ha centinaia di falle dentro le quali chiunque può infilarsi per uscire di casa. Sono tutte consentite, tutte collegate al fatto che la città del commercio resta aperta... Leggi su ilmattino (Di martedì 9 marzo 2021) Laha centinaia di fdentro le quali chiunque può infilarsi per uscire di casa. Sonoconsentite,collegate al fatto che la città del commercio resta aperta...

AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - _portamivia_ : 9 marzo 2020: Conte annuncia la zona rossa in Italia 9 marzo 2021: la Campania è ancora zona rossa - thebitchisbackf : RT @liamvoice_: La Campania è zona rossa da oggi!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona Bambini e operatrici positivi al Covid, chiuso asilo nido di Eboli Molti si chiedevano come ai, con la chiusura già normata delle scuole e la zona rossa in Campania , l'asilo fosse aperto. Semplice: perché gli asili nido, per loro natura, non rientrano nel novero ...

Nuovo Dpcm: lockdown, coprifuoco anticipato e weekend rossi. Tutte le ipotesi L'Italia si colora di rosso - arancio Intanto, ieri, sono scattate le nuove ordinanze del ministro Speranza che hanno portato la Campania in zona rossa , Friuli Venezia Giulia e Veneto in ...

Campania zona rossa: cosa cambia e da quando. Le regole QUOTIDIANO.NET PAURA nei pressi di un bar. Uomo accusa un malore e stramazza al suolo MACERATA CAMPANIA – Grande spavento questa mattina a Macerata Campania. Un uomo è stato colto da un malore improvviso ed è stramazzato al suolo nei pressi di un bar in via Trieste, arteria parallela a ...

CAIVANO. La comunicazione dell’amministrazione comunale sul mercato di Via Rosselli Con un post facebook l’amministrazione comunale di Caivano ha comunicato che il Mercato di Via Rosselli continuerà a svolgersi LIMITATAMENTE AI SERVIZI ALIMENTARI. Così anche un luogo molto frequentat ...

