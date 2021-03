Cacciari senza pietà sul Pd: “Qual è la sciagura da evitare per non suicidarsi del tutto” (Di martedì 9 marzo 2021) Giornata intensa del filosofo Massimo Cacciari intento a infierire sullo stato comatoso del Pd, prima dall’Adnkronos, poi da Radio Cusano Campus. La tesi: “Le dichiarazioni di Zingaretti segnano un punto di svolta irreversibile”, dice riferendosi all’ormai famoso “mi vergogno del Pd”. Un punto di non ritorno. “L’unica cosa da fare dare è dar vita ad un congresso che sia davvero decisivo; in cui le tesi si contrappongano con franchezza e chiarezza cosicché dopo emerga un gruppo dirigente che possa condurre il partito su una linea precisa. Perché altrimenti le parole di Zingaretti si trasformano in un puro e semplice epitaffio. Se capiscono questo bene, ma se fanno finta di niente sono morti“. Pd, Cacciari al veleno con Enrico Letta Cosa più facile a dirsi, come ben sa Cacciari che si sgola da anni cercando di farsi intendere. Mentre i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Giornata intensa del filosofo Massimointento a infierire sullo stato comatoso del Pd, prima dall’Adnkronos, poi da Radio Cusano Campus. La tesi: “Le dichiarazioni di Zingaretti segnano un punto di svolta irreversibile”, dice riferendosi all’ormai famoso “mi vergogno del Pd”. Un punto di non ritorno. “L’unica cosa da fare dare è dar vita ad un congresso che sia davvero decisivo; in cui le tesi si contrappongano con franchezza e chiarezza cosicché dopo emerga un gruppo dirigente che possa condurre il partito su una linea precisa. Perché altrimenti le parole di Zingaretti si trasformano in un puro e semplice epitaffio. Se capiscono questo bene, ma se fanno finta di niente sono morti“. Pd,al veleno con Enrico Letta Cosa più facile a dirsi, come ben sache si sgola da anni cercando di farsi intendere. Mentre i ...

