Belgio, Pfizer delocalizza in Romania (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Uno schiaffo in faccia», così i sindacati belgi commentano la decisione dell'azienda farmaceutica Pfizer di licenziare 38 dei 238 lavoratori nel sito di distribuzione di Zaventem, nella provincia del Brabante fiammingo. La riduzione del 15% dell'organico, secondo quanto denunciato dai sindacati, sarebbe legata al piano di trasferimento del dipartimento di approvvigionamento esterno in Romania, dove il costo del lavoro è ridotto. Una delocalizzazione che ha fatto infuriare la Csc (la Confederazione dei sindacati cristiani) che sottolinea come il gruppo stia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

