Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 8 MARZOORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PONTINA E LAURENTINA. ANDIAMO SULLA TANGENZIALE EST DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMO, SI PROCEDE INFATTI INCOLONNATI A PARTIRE DA PORTONACCIO. ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; IL TRAFFICO E’ PARTICOLARMENTE CONGESTIONATO ANCHE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NECESSARIO PER LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE, NEL QUALE SONO COINVOLTI PIU’ VEICOLI. TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO SULL’ARDEATINA, ABBIAMO CODE ...