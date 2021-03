Vaccini, la Commissione Ue sta con Draghi. Von der Leyen: «Stop all’export di AstraZeneca finché non rispetterà le consegne» (Di lunedì 8 marzo 2021) La decisione dell’Italia di bloccare l’export delle forniture di Vaccini anti Covid di AstraZeneca verso l’Australia – primo paese Ue a farlo – è stata presa in accordo con la Commissione europea. «Ho sostenuto l’Italia di Mario Draghi in questa scelta fin dall’inizio – ha detto la presidente Ursula von der Leyen – perché, come possiamo vedere, la casa farmaceutica distribuisce in Europa meno del 10% delle dosi pattuite nel primo trimestre». Se un’azienda non onora i propri impegni, ha sottolineato, «non possiamo permettere che esporti». L’export, dunque, riprenderà non appena AstraZeneca si metterà in pari con le consegne. «Ci aspettiamo che la multinazionale accresca i suoi sforzi per distribuire di più», ha aggiunto la presidente della ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) La decisione dell’Italia di bloccare l’export delle forniture dianti Covid diverso l’Australia – primo paese Ue a farlo – è stata presa in accordo con laeuropea. «Ho sostenuto l’Italia di Marioin questa scelta fin dall’inizio – ha detto la presidente Ursula von der– perché, come possiamo vedere, la casa farmaceutica distribuisce in Europa meno del 10% delle dosi pattuite nel primo trimestre». Se un’azienda non onora i propri impegni, ha sottolineato, «non possiamo permettere che esporti». L’export, dunque, riprenderà non appenasi metterà in pari con le. «Ci aspettiamo che la multinazionale accresca i suoi sforzi per distribuire di più», ha aggiunto la presidente della ...

