Uomini e Donne | Maria Tona si dichiara ad Armando Incarnato

Maria Tona è arrivata a Uomini e Donne con l'intento di conquistare, o quanto meno frequentare, Armando Incarnato, celebre cavaliere del trono over. Lui tuttavia l'ha snobbata e anzi tra loro sono spesso volate frecciatine e provocazioni. Secondo Maria, l'uomo ha perso la sua occasione d'oro perché avrebbero potuto andare d'accordo e costruire qualcosa insieme, anziché litigare e basta. "Armando è stato il primo che ho guardato quando sono arrivata in trasmissione" ha affermato a sorpresa la Tona nel corso di una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi.

